هنأ رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في تصريح “الجيش اللبناني في عيده”، آملا “أن يأتي العيد القادم وقد استعاد لبنان عافيته بفعل سهر جيشه على أمنه وحرصه على استقراره، فهذا الجيش بما يحمله من عقيدة وطنية راسخة ضمانة حفظ لبنان وشعبه اذ شكل ولا يزال السياج الذي يقي لبنان المخاطر ويوفر الامن والاستقرار لشعبه المطالب باحتضان الجيش والوقوف خلفه ليكون السند والمعين الداعم لمهمات الجيش الوطنية في معركة فرض الامن واجتثاث الارهاب التكفيري والتصدي لاي عدوان صهيوني”.

ووجه سماحته التهنئة إلى الجيش قائدا وضباطا وافرادا منوها بانجازاته في كشف البؤر الارهابية وسهره على حفظ امن وسيادة الوطن وبسط الامن والاستقرار في ربوعه، منوها بتضحيات شهداء الجيش وسائلا المولى ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وطالب الدولة اللبنانية بتوفير الدعم المادي والمعنوي للجيش وتجهيزه بأحدث المعدات العسكرية وفتح باب التطوع ليتمكن الجيش من أداء مهامه الوطنية فيظل سدا منيعا يدفع الاخطار عن اللبنانيين.

واعتبر “ان لبنان قوي بجيشه ومقاومته ووحدته الوطنية المطلوب تحصينها بتعاون السياسيين وتضامنهم، وعلى اللبنانيين ان يعززوا عناصر قوتهم بالتفافهم حول جيشهم ومقاومتهم، والتعاون في ما بينهم لتوفير الدعم المعنوي للجيش حتى يظل لبنان مصانا محصنا بوجه المؤامرات من خلال تمسكه بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة”، مشيرا الى ان “افضل عيدية يقدمها السياسيون لجيشهم في عيده تكمن في تشكيل حكومة وطنية موسعة تجمع كل المكونات السياسية وتشكل شبكة امان سياسي تحمي لبنان وتوفر الدعم المطلوب للجيش لتمكينه من تأدية مهامه”.

وقدم سماحته التهنئة الى الجيش السوري بحلول عيده الوطني، الذي يتزامن هذا العام مع الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش السوري في دحر الارهاب عن ارضه، متمنيا ان يظل الجيشان اللبناني والسوري في خندق المواجهة ضد الارهاب بشقيه الصهيوني والتكفيري ،مشدداً على ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق بين الحكومتين والجيشين لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، فهما الأمل بدحر المشاريع الإستعمارية وتحرير أرضنا المحتلة في الجولان ومزارع شبعا وفلسطين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام