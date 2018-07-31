انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما أظهر تقرير أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغ مستوى مرتفعا لعام 2018 في يوليو/ تموز، غير أن المخاوف من تعطل الإمدادات حدت من الخسائر.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول 7 سنتات إلى 74.90 دولار للبرميل عند الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 68 سنتا، أو 0.9 بالمئة أمس الاثنين.

أما عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط فنزلت هي الأخرى 6 سنتات إلى 70.08 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها أكثر من 2 المئة في الجلسة السابقة.

ووفقا لـ”رويترز”، فإن أوبك زادت إنتاجها في يوليو بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى 32.64 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع لعام 2018. ومن شأن زيادات أخرى في الإمدادات أن تعوض توقف الإنتاج في بعض المناطق وتمتص أثر الضغوط السعرية.

وقال متعاملون إن مكاسب الخام الأمريكي أمس جاءت بفعل توقعات بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي ومخاوف من أن توقف الإنتاج في منشأة سينكرود بكندا لن يتم التغلب عليه قريبا مثلما كان متوقعا.

المصدر: رويترز