أعلن وفد شركة لوك أويل الروسية للنفط، خلال زيارته للعراق، عن رغبة الشركة في البدء بالإجراءات العملية لإقامة منشآت صناعية ضخمة تتمثل في وحدات تجميع ومعالجة الغاز المصاحب من آبار النفط في محافظة البصرة.

وقالت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، في بيان، إن “الوكيل الفني لوزارة الصناعة والمعادن المهندس عادل كريم استقبل وفد شركة لوك أويل الروسية برئاسة رئيس فرع ليتاسكو لتطوير البتروكيماويات”، مشيرة إلى أن “الطرفين تباحثا حول إمكانية فتح أفاق التعاون بين البلدين في مجال الصناعات البتروكيماوية”.

وبحسب البيان، أظهرت الشركة الروسية، “رغبتها الجدية للبدء بالإجراءات العملية لإقامة منشآت صناعية ضخمة تتمثل في وحدات تجميع ومعالجة الغاز المصاحب من أبار النفط في محافظة البصرة”.

ولفت إلى أهمية “استخدام الغاز المعالج كمادة مغذية لمجمع بتروكيمياوي كبير يقام في المنطقة ذاتها والذي سيضيف للعراق طفرة نوعية عالية في هذا المجال من الصناعة على الصعيد العالمي”.

وختم البيان بأن الطرفين اتفقا على “المباشرة فورا باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تسهم في دفع المشروع باتجاه التنفيذ”.

هذا وتمتلك شركه “لوك أويل” 75% في المشروع الغربي “قرنة-2″، والشركة النفطية الشمالية التابعة للدولة العراقية 25%، ويشمل المشروع أيضاً، شركة نفط الجنوب العراقية التي تقوم بالفرز باسم مشروع النفط العراقي بين المشاركين في استرداد التكاليف والأجور.

وبدأ الإنتاج في الميدان في آذار/مارس 2014.

في حين أن شركة “لوك أويل” بدأت باستلام النفط التعويضي في حزيران/يونيو 2015.

المصدر: سبوتنيك