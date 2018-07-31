دعت “جبهة العمل الاسلامي” خلال اجتماعها الدوري إلى “تسهيل ولادة الحكومة وعدم وضع العراقيل في وجهها، مطالبة “أن تكون حكومة وحدة وطنية جامعة ومتجانسة ومتفاهمة كي تؤدي الدور الوطني المطلوب منها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن”.

ولفتت الجبهة إلى “ضرورة قيام الحكومة الجديدة حال تأليفها بورشة عمل سياسي وميداني وتنموي لإيجاد الحلول المناسبة والترياق اللازم لتلك الأزمات في أسرع وقت ممكن، وكذلك من اجل العمل على إطفاء الحرائق السياسية التي أشعلتها نتائج الانتخابات النيابية الماضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام