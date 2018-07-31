الرئيس نبيه بري يستقبل وزير الخارجية جبران باسيل ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2018 - 13:24
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قائد الجيش اللبناني في امر اليوم: لبنان حقق نصرا حاسما على الارهاب ولكن ذلك لا يعني انه بمأمن
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قائد الجيش اللبناني للعسكريين: ادعوكم الى اليقظة وضمان وحدة الوطن وسلامة اراضيه وسلمه الاهلي
سانا: دخول حافلات الى قرية اوفانيا بريف القنيطرة لاخراج الارهابيين من بلدة جباتا الخشب والقرى المحيطة الى شمال البلاد
سفير روسيا لدى كيان الاحتلال: طلب سحب القوات الايرانية من سوريا غير واقعي
مجلس الامن القومي التركي: هناك خطوات ملموسة ستتخذ في المناطق التي تنشط فيها منظمات ارهابية في سوريا
الرئيس دونالد ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيراني رغم التهديدات وفي أي وقت ومن دون شروط مسبقة
ترامب يهدد بتعطيل الحكومة الفدرالية اذا عرقل الكونغرس تمويل الجدار العازل مع المكسيك ويقول إن العقوبات على روسيا ستبقى
الجيش السوري يؤمن كامل الحدود مع الجولان المحتل من الحدود اللبنانية قرب شبعا وصولاً إلى قرية معرية والحدود الأردنية
الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في حوض اليرموك ويسيطر على قريتي أصعرة ومعرية بعد مواجهات مع فلول داعش
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن يطلق مبادرة لايقاف العمليات العسكرية البحرية من طرف واحد لمدة مؤقتة
البحرية الايطالية تنقذ 108 مهاجرين كانوا على متن قارب في البحر المتوسط وتعيدهم الى ليبيا في اطار اتفاق مشترك
اعلام العدو: اصابة مجندة في الجيش بزجاجة حارقة خلال مواجهات اندلعت مع الفلسطينيين في مخيم الدهيشة بالضفة
8 قتلى واربعون جريحا في انفجار لغم بحافلة في افغانستان
نائب الامين العام لحزب الله: الحكومة ليست مكافآت بل تمثيل يجسد نتائج الانتخابات
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله لن يسكت على التقصير والاهمال والفساد وسيعمل سياسيا وشعبيا للوصول الى مبتغاه
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى بحماية من قوات الاحتلال
مصادر مشاركة في مؤتمر سوتشي حول سوريا: دي مستورا قدم تقريرا حول القائمة غير النهائية للجنة الدستورية
وزير المالية الفرنسي يأمل بموافقة واشنطن على تسليم ايران 8 طائرات للنقل المحلي
رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته الى ضرورة تشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن
الرئيس الإيراني: طهران لا تسعى لتوترات في المنطقة أو عرقلة تدفق النفط الخليجي لكنها لن تتخلى عن حقها في تصدير النفط
الرئيس نبيه بري يستقبل وزير الخارجية جبران باسيل ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي
منذ 13 mins
31 July، 2018
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