كثيرة هي الأشياء التي نتناولها بأيدينا كل يوم، ولا يعلم أحدنا مدى خطورتها أو تأثيرها على الصحة، ومن المعلوم أننا نحتاط من بعضها لعلمنا بضررها المؤكد، إلا أن موادا أخرى قد تشكل تهديدا حقيقيا لصحتنا أو صحة أطفالنا دون علم سابق منا.

فقد حذّر خبراء ألمان من أنّ أقلام التلوين وأقلام “الماجيك” (Magic Pens) لكونها تحتوي على مواد سامة. وفي التفاصيل أنّ الخبراء أخذوا 35 عينة من مواد قرطاسية، تتضمن 17 مجموعة من أقلام التلوين، و12 مجموعة من أقلام “الماجيك” و6 عبوات حبر.

وقال الباحثون إن “ثلثي مجموعات أقلام التلوين تحتوي على مواد سامة تسبب السرطان، وهذا يشمل مجموعتين من أقلام الماجيك و5 من عبوات الحبر”. والمثير في الأمر أن أغلى الأقلام تحتوي على أكبر نسبة من هذه السموم والمواد المسرطنة “هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات”.

فإذا أخذنا بالاعتبار وضع الأطفال هذه الأقلام في أفواهم، يمكننا بسهولة تصور كيفية دخول هذه السموم والمواد إلى أجسامهم. وعلاوة على خطر الإصابة بالسرطان، تسبب تلك المواد الحساسية.

المصدر: اخبار الان