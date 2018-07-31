ضمن حملة مكافحة الفساد، قامت السلطات الفلبينية بتدمير عشرات السيارات الفارهة.

وكانت عملية التدمير للسيارات تحت إشراف الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، حيث جرت عملية التدمير للسيارات بواسطة جرافات ضخمة سارت فوقها في العاصمة الفلبينية مانيلا.

بدورها، كشفت وسائل إعلام محلية أن السلطات الفلبينية ضبطت السيارات أثناء محاولة تهريبها إلى الفيلبين، كما أكدت أن تدمير السيارات يأتي ضمن محاربة الفساد في دوائر الجمارك، التي تعتبر أكثر السلطات فسادا في البلاد.

إلى ذلك، بلغت قيمة السيارات المدمرة 5.4 مليون دولار امريكي. وتنوعت طرازات هذه السيارات، منها نوع جاكور، ولكزس، وشفروليه كورفيت، وبورش وغيرها.

إشارة إلى أن مكافحة الفساد والمخدرات تُعد أولوية للرئيس الفلبيني منذ تسلمه كرسي الرئاسة.

المصدر: اخبار الان