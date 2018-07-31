وجد العلماء، خلال عمليات تنقيب في عين لحنش في ولاية سطيف الجزائرية، هيكلا عظميا لفيل عمره نحو 3 ملايين سنة، حيث يمكن أن تكون هذه البقايا هي أقدم من جميع البقايا التي عثر عليها مسبقا.

ووفقا لعالم الأثار، أيمن أمرافي، فإن الفيل عاش في أراضي شمالي أفريقيا الحديثة والجزائر، حيث تم العثور على بقايا من الهيكل العظمي وجمجمة. ولا يعتزم القائمون على المشروع إخراج المستحاثات الأثرية المكتشفة من الأرض.

ويشار إلى أن هذا النوع من الفيلة “ستيغودون” عاش في آسيا ويمكن أن يصل طوله إلى 4 أمتار وعرضه إلى 8 أمتار، ويبلغ طول أنيابه 3 أمتار وتكون على مسافة قريبة من بعضها البعض، وفق موقع “وان”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتمكن بها العلماء في الجزائر من العثور على بقايا أثرية فريدة من نوعها، فقد وجدوا في عام 1909 لوحات صخرية نادرة تشير إلى أسلوب الحياة قبل فترات طويلة.

المصدر: سبوتنيك