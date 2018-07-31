اعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان ” عن عزل مخرج الشيخ طابا في محطة حلبا الرئيسية لمدة اسبوعين ابتداء من الاثنين الواقع فيه 30/7/2018 لغاية الخميس الواقع فيه 9/8/2018 ضمنا، من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك من اجل استكمال تنفيذ الأشغال الكهربائية على المخرج المذكور.

وبالتالي، سوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التالية: الشيخ طابا، الزواريب، عدبل، إيلات، قنطرة عكار، جديدة الجومة، منيارة، عرقا كرم عصفو، الحاكور وبقرزلا.

المصدر: الوكالة الوطنية