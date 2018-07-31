أعلنت شركة نينتندو توسيع باقة ألعابها لابو (Labo) عبر إطلاق طقم المركبات (Vehicle Kit) بحلول منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، مما يتيح للاعب التحكم في السيارات والطائرات والقوارب.

وأوضحت الشركة اليابانية أنه يتم تجميع ثلاثة أجهزة تحكم مختلفة مصنوعة من الورق المقوى، تضم مقودا ودواسة وقود وعصا تحكم تتيح للاعب الاستمتاع بلعبة “Toy-Con 3” من أجل استكشاف عوالم السيارات والطائرات، أو مزيج من القوارب والغواصات، ويتم إدخال ذراع التحكم اللاسلكي لجهاز (Switch) في المقود أو عصا التحكم المصنوعة من الورق المقوى، لكي يتم نقل أوامر التحكم إلى جهاز الألعاب.

ويعد طقم المركبات ثالث مجموعة من ألعاب لابو المخصصة لجهاز الألعاب “نينتندو سويتش” (Switch)؛ حيث يمكن لعشاق الألعاب مثلا صيد الأسماك أو العزف على البيانو بواسطة الألعاب المصنوعة من الورق المقوى.

المصدر: dpa