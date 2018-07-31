أعلن مصدر في احد الوفود المشاركة في محادثات سوتشي بصيغة استانا حول سوريا، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا سيجري عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا مع وفود الدول الضامنة يناقش فيه مسألة تشكيل اللجنة الدستورية.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: “سيبدؤون مناقشة هذه المسألة الساعة العاشرة”.

هذا وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، يوم أمس الإثنين، أنه يعتزم مناقشة إنشاء اللجنة الدستورية السورية خلال الجولة العاشرة للمباحثات في صيغة “أستانا”، مشيرا الى أنها مسألة بغاية الاهمية.

وانطلقت صباح أمس الإثنين 30 تموز/يوليو، في سوتشي، جنوب روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا، بلقاء ثنائي جمع الوفد الروسي مع وفد الحكومة السورية. وتعقد هذه الجولة بحضور وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ووفد من الأردن كمراقب ووفدي الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وكذلك وفد يمثل ما يسمى”المعارضة السورية المسلحة” يرأسه أحمد طعمة.

المصدر: سبوتنيك