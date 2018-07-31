عرضت الصين على بريطانيا الاثنين، عقد محادثات بشأن إبرام اتفاق للتجارة الحرة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، في ظل حرب تجارية للولايات المتحدة الأميركية مع بكين.

وتبحث الصين عن حلفاء في حربها التجارية مع الولايات المتحدة والتي بدأتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تقول إن شركات التكنولوجيا الصينية سرقت الملكية الفكرية من شركات أميركية، وتطالب بكين بشراء المزيد من السلع الأمريكية لتقليل فائض تجاري قيمته 350 مليار دولار.

وبالرغم من العرض الصيني لبريطانيا، فقد أكد وزير الخارجية الصيني على أن باب بلاده مفتوح لإجراء حوار مع واشنطن في هذا الشأن، وفق ما نقلت رويترز، وبعثت بريطانيا برسالة قوية للشركات الصينية مفادها أنها منفتحة بالكامل أمام الأعمال فيما تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي العام المقبل، وأن الصين من الدول التي توّد بريطانيا توقيع اتفاق تجارة حرة معها عقب الخروج من التكتل.

وقال وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي للصحفيين في بكين بعد اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت “إن الدولتين اتفقتا على تعزيز التجارة والاستثمار، و أن وانغ عرض “بدء مناقشات بشأن اتفاق تجارة حرة محتمل بين بريطانيا والصين عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي”، مضيفا “هذا أمر نرحب به وقلنا أننا سنستكشفه”.

ولم يأت وانغ على ذكر محادثات تجارة حرة بشكل صريح لكنه قال إن الدولتين “اتفقتا على العمل معا فيما يخص استراتيجيات التطوير في البلدين بشكل استباقي وتوسيع نطاق التجارة والاستثمار المتبادل”.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت مليارات الدولارات من الرسوم على السلع الصينية، كما هددت بفرض مليارات أخرى على حلفاء واشنطن الأوروبيين.

المصدر: سكاي نيوز