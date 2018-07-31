يتصور غالبية الناس أن الفتيات يملن إلى تكوين صداقات أكثر من الفتيان، لكن دراسة جديدة خلصت إلى نتائج متناقضة، وتوصلت إلى أن الفتيان يميلون إلى تكوين مجموعات صداقة أكثر تماسكا من الفتيات.

ويقول الباحثون إن تحليل أنماط الاختلاط الاجتماعي أمر مهم في رصد الأمراض المعدية ووضع خطط التحصين لمكافحتها، وتوصلوا إلى أن الفتيان أكثر ميلا إلى الاختلاط مع أقرب ست أصدقاء لهم خلال فترة امتدت لستة أشهر، كما خلصت إلى أن صداقات الفتيات أكثر تقلبا.

وأشرف على الدراسة، التي نشرت في دورية “بلوس وان” العلمية، كلية لندن للصحة والطب المداري بالتعاون مع جامعة كيمبريدج، ويستخدم العلماء نماذج رياضية معقدة لرصد كيفية انتشار الأمراض داخل المجموعات الاجتماعية.

ويمكن أن يساعد هذا البحث في التنبوء بمزيد من الدقة بكيفية انتشار الأمراض، وربما في يوم من الأيام يؤدي إلى تغيرات في توجيه الإرشادات بشأن السيطرة على الأمراض المعدية.

وسأل الباحثون 460 من طلاب الصف السابع من مختلف أربع مدارس ثانوية في المملكة المتحدة، يمثلون قطاعا واسعا من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، لتحديد أقرب ستة أصدقاء يقضي الفتى أو الفتاة معهم غالبية الوقت خلال اليوم، وذلك في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2015.

وقال آدم كوتشارسكي، المشرف على الدراسة: “التوصل إلى أن الفتيان يميلون إلى تشيكل صداقات متماسكة أكثر من الفتيات، الأمر الذي يتناقض مع الصور النمطية عن الجنسين، يعتبر تصورا اجتماعيا مثيرا للاهتمام، لكن بالنسبة لمصممي النماذج الرياضية يعتبر هذا النوع من المعلومات قيما للغاية، فهم أنماط الاختلاط الاجتماعي الخاص بالعمر جزء أساسي في دراسة حالات تفشي الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا والحصبة، التي يمكنها الانتشار سريعا لا سيما بين الأطفال”.

وقالت كلير وينهام، عضوة الفريق البحثي والمدرسة السابقة في وحدة السياسة الصحية العالمية في كلية لندن للاقتصاد، إن “الأطفال جزء مهم للغاية في رصد كيفية انتشار الأمراض، الدراسات السابقة رصدت فقط كيفية اختلاط الأطفال على مدار يوم واحد. لذلك، أردنا من هذا الدراسة رصد كيفية تغير الأمر بمرور الوقت”.

المصدر: بي بي سي