قائد الجيش اللبناني في أمر اليوم: لبنان حقق نصراً حاسماً على الارهاب ولكن ذلك لا يعني انه بمأمن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2018 - 08:57
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الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في حوض اليرموك ويسيطر على قريتي أصعرة ومعرية بعد مواجهات مع فلول داعش
وزير الخارجية الروسي: موسكو تسعى للتوصل إلى تفاهم مع الدول الغربية حول قواعد مشتركة للتعامل مع مشكلة اللاجئين السوريين
المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا من سوتشي: لا يجوز منع عودة السوريين من الدول التي لجأوا إليها إلى وطنهم
نائب وزير الخارجية الروسي: من المهم جداً لتسهيل عودة اللاجئين إعادة تأهيل اقتصاد سوريا وتجاوز العقوبات الغربية الأحادية
رئيس مجلس النواب أمام زواره: الوقت بدأ ينفد وصار أكثر من ضروري ان ندخل في تأليف الحكومة خدمة للبلد
النائب نواف الموسوي: هناك من يعطل مبادرات حل أزمة النفايات ونحن رجحنا التفكك الحراري لأنه لا يتطلب وجود مطامر
مجلة فورين بوليسي تعتبر أن ضرب الجيش اليمني واللجان الشعبية أهدافاً اقتصادية ينقل حرب اليمن وإلى السعودية والإمارات
عهد التميمي: صفعي الجندي الإسرائيلي كان رد فعل طبيعي على وجوده في بيتي ولو تكرر الموقف سأقوم برد الفعل نفسه
فوزي برهوم: وفد من حماس يزور القاهرة لبحث التطورات في الشأن الفلسطيني مع "الأشقاء المصريين"
مصدر عسكري في الساحل الغربي: عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في حيس
المصدر العسكري: استهداف آلية ومصرع طاقمها أثناء محاولتهم إسناد من تبقى في مواقع المرتزقة في حيس
مصادر يمنية: 4 شهداء و5 جرحى بينهم أطفال في حصيلة جديدة لقصف طائرات العدوان بمنطقة كيلو 16 في الحديدة
الجيش اليمني واللجان الشعبية يؤمنون جبل اللقم الأصغر في جبهة المهاشمة بمحافظة الجوف بشكل كامل
مصادر يمنية: قتلى وجرحى من الجيش السعودي بانفجار شبكة ألغام أرضية في تجمع لهم بنجران
جزر القمر: استفتاء على إصلاح دستوري مثير للجدل يسمح للرئيس غزالي عثمان بتمديد حكمه لولاية ثانية
اليونان: تصاعد الغضب الشعبي إزاء تعامل الحكومة مع كارثة حرائق الغابات التي أودت بحياة العشرات
الولايات المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 7 قتلى واستمرار العمل للسيطرة على النيران
أندونيسيا: أكثر من 500 متنزه ومرشدوهم محتجزون على جبل رينجاني غداة الزلزال المدمر الذي ضرب الجزيرة
وزير الخارجية البريطاني يرحب بعرض الصين إجراء محادثات بشأن اتفاق للتبادل التجاري بعد بريكست
"دويتشه بنك" الأكبر في ألمانيا ينقل قسماً كبيراً من أنشطته الجديدة لمقاصة اليورو من لندن إلى فرانكفورت
رئيسة تايوان تعلن أنها "ستمر" في الولايات المتحدة خلال جولة في القارة الأميركية الشهر المقبل ما سيثير غضب الصين
البحرية الايطالية تنقذ 108 مهاجرين كانوا على متن قارب في البحر المتوسط وتعيدهم الى ليبيا في اطار اتفاق مشترك
اعلام العدو: اصابة مجندة في الجيش بزجاجة حارقة خلال مواجهات اندلعت مع الفلسطينيين في مخيم الدهيشة بالضفة
قائد الجيش اللبناني في أمر اليوم: لبنان حقق نصراً حاسماً على الارهاب ولكن ذلك لا يعني انه بمأمن
منذ 3 mins
31 July، 2018
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