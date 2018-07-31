اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان العقوبات الاميركية المفروضة على روسيا ستبقى على حالها في الوقت الراهن ولن يتم تعديلها، في حين دعا رئيس الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي واشنطن الى الحوار مع موسكو.

واعرب كونتي في مؤتمر صحافي مع ترامب عن الاستعداد لفتح حوار مع موسكو قائلا :”ان ايطاليا تؤيد اجراء حوار مع روسيا، الا ان ايطاليا تعتبر ايضا ان الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا اساسي”.

عندها رد ترامب بالقول “ان العقوبات على روسيا ستبقى على حالها”.

وكانت وجهت انتقادات حادة الى ترامب داخل بلاده بسبب موقفه الذي اعتبر شديد الليونة تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه به في هلسنكي. مع العلم ان الاستخبارات الاميركية تتهم موسكو بالتدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية الاميركية الاخيرة.

وخلال كلمة له امام الكونغرس الاسبوع الماضي اكد وزير الخارجية مايك بومبيو ان الولايات المتحدة “ترفض ضم روسيا للقرم، وتلتزم بسياستها الحالية حتى استعادة اوكرانيا لوحدة اراضيها”.

المصدر: وكالات