قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في انفجار وقع داخل سيارة فان عند نقطة تفتيش عسكرية في جنوب الفيلبين المضطرب اليوم الثلاثاء، فيما قال مسؤولون إنه ربما يكون تفجيرا نفذه ارهابيون على صلة بتنظيم داعش.

وذكر مسؤول بجزيرة باسيلان أن الانفجار وقع بعد لحظات من إيقاف جنود للمركبة وتحدثهم إلى السائق.

وباسيلان هي معقل جماعة أبو سياف، التي تشتهر بالخطف وقطع الطرق وكانت مقر “الأمير” السابق لداعش في جنوب شرق آسيا والذي قتل العام الماضي.

وقال اللفتنانت كولونيل مون ألمودوفار، قائد وحدة من الحراس الكشافة في المنطقة، لقناة (إيه.إن.سي) “نحن لا نعرف ماذا كان الهدف لكن التفجير حدث قبل الوقت المخطط له”.

وقتل جندي وخمسة متشددين وأربعة مدنيين، بينهم أم وطفل. وأصيب الآخرون لكن لم يتضح بعد العدد الدقيق للضحايا.

وقال حاكم باسيلان جيم ساليمان إنه تلقى تقارير تفيد بمسؤولية أبو سياف عن الحادث، لكنه لم يخض في التفاصيل.

المصدر: وكالات