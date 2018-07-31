أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 31 تموز 2018

النهار‎

أندية بيروتيّة رياضيّة عريقة مُهدّدة بالافلاس وعدم المشاركة في بطولات مقبلة في حال عدم توافر مموّلين بعد ‏استنكاف جهات سياسيّة وحزبية عن الدعم‎.

علّق نائب قديم على زملائه الجدد بأنّهم يسألون تكراراً عن المنح والاعفاءات التي يمكن أن تتوافر لهم زيادة على ‏رواتبهم‎.

ينقل من الديمان استياء البطريرك الماروني مما آلت إليه أحوال المصالحة المسيحيّة وتلاشي اتفاق معراب الذي تمّ ‏انتظاره طويلاً‎.‎

البناء‎

كواليس‎

توقعت مصادر تركية إعلامية تنتمي لليسار المساند حديثاً للرئيس رجب أردوغان أنّ الاستعدادات داخل المؤسسة ‏الحاكمة تشير إلى أنّ روزنامة التفاهم مع الدولة السورية يجري إعدادها، وأنّ خطة لفتح طريق حماة حلب الدولي ‏وتسليمه للجيش السوري وإخراج المسلحين من عمق عشرين كلم من أطرافه تتمّ مناقشتها بين ضباط روس وضباط ‏أتراك، وربما تبصر النور للتنفيذ نهاية الشهر القادم، وصولاً للمعبر الحدودي بين سورية وتركيا الذي سيتمّ فتحه ‏بمشاركة مراقبين روس وفقاً للخطة‎…‎

الجمهورية‎

لوحظ أن نائباً بقاعياً وجّه انتقاداً إلى مؤسسة حيوية اللافت أنّ رئيسها كان مرشحاً للإنتخابات النيابية إلى جانب النائب ‏المعني‎.

لاحظت أوساط إقتصادية أن جهة ممولة تُعطي لبنان مهلة ستتراجع عن التمويل لصالح دولة أخرى ما لم يتم التقيد ‏ببرامجها وقد نقلت هذه الجهة كلاماً واضحاً لوزير المال‎.

تعرّض أحد المسؤولين وهو يشغل منصباً مرموقاً لتوبيخ من رئيس اللجنة النيابية التي ينتمي إليها، بسبب فضيحة ‏كشفت اخيراً‎.‎

اللواء‎

قال خبير اقتصادي في مجلس خاص أن لبنان من بين دول عدّة في العالم الثالث في ميزان المراقبة الدولية‎.

لم يحسم نائب بيروتي أعيد انتخابه، موقفه السياسي، وينتظر صدور مراسيم التأليف، ليحدّد خياراته‎.

باستثناء تيّار موالٍ، تواجه كتل نيابية مأزق اختيار الوزراء، عندما تدق ساعة التأليف؟

المستقبل‎

يقال إن ديبلوماسياً معتمداً في بيروت يشير إلى أن هناك ضغطاً دولياً على لبنان من أجل الاستعجال في تشكيل ‏الحكومة من دون أن يكون هناك أيّ تدخل في التفاصيل‎

المصدر: الوكالة الوطنية