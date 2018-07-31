شارك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين بتكريم لضحايا اطلاق النار الذي وقع في تورنتو قبل اسبوع.

وابدى ترودو تأثره بـ”قوة سكان تورونتو وصمودهم” بوجه هذه “المأساة” وذلك بعد ان وضع اكليلا من الزهر قرب نصب تذكاري للضحايا.

ومساء الاحد 22 تموز/يوليو فتح رجل النار في شارع مزدحم في تورونتو ما اسفر عن مقتل فتاتين تبلغ الاولى 18 عاما والثانية عشرة اعوام وعن اصابة 13 اخرين.

وقد عثر على المسلح فيصل حسين (29 عاما) الذي كان يعاني بحسب عائلته من مشاكل عقلية، ميتا بعد تبادل لاطلاق النار مع الشرطة.

وتبنى تنظيم داعش اطلاق النار لكن الشرطة قالت انها لا تملك اي دليل يؤكد مزاعم التنظيم. وقال ترودو “مسؤوليتنا الاساسية كحكومة هي ضمان سلامة مواطنينا”.

واضاف “نحن ندرس الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان عدم تعرض مجتمعات اخرى وعائلات اخرى لخسائر شبيهة بالتي شهدناها الاسبوع الماضي” من دون ان يعطي تفاصيل في شأن التدابير التي سيتم اتخاذها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية