دعا وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاثنين الى جعل منطقة اندونيسيا-المحيط الهادئ “حرة ومفتوحة” في انتقاد موجه الى الصين قبيل جولة ستقوده الى جنوب شرق اسيا سيعرض خلالها الاستراتيجية الاميركية في آسيا.

وينطلق بومبيو هذا الاسبوع في جولة يبدأها من ماليزيا ويزور بعدها سنغافورة واندونيسيا لتأكيد التزام ادارة ترامب في المنطقة والدفع باتجاه نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

وتأتي جولة بومبيو وسط توتر مع بكين على خلفية تحركاتها لتأكيد سيادتها على مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي كان اشار اليها بومبيو في كلمة القاها في واشنطن امام منتدى لرجال اعمال من المنطقة.

وقال بومبيو “ان نقول منطقة اندونيسيا-المحيط الهادئ حرة يعني اننا جميعا نريد تمكين كل الامم من حماية سيادتها بوجه تهديدات دول اخرى”، مضيفا ان ذلك يعني ايضا حوكمة جيدة من اجل حماية حقوق المواطنين.

وتابع بومبيو “ان نقول منطقة اندونيسيا-المحيط الهادئ مفتوحة يعني اننا نريد ان يكون لكل الامم منفذ بحري وجوي، نريد الحل السلمي للنزاعات البرية والبحرية”.

واعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان بومبيو سيشرح باسهاب شعاري “حرة” و”مفتوحة” في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان).

وسيبدأ بومبيو في الاول من اب/اغسطس جولته، التي ستستمر حتى الخامس منه، من ماليزيا حيث حققت المعارضة فوزا تاريخيا اعاد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الى السلطة ادى الى اخراج زعيم المعارضة انور ابراهيم من السجن. وتعهد مهاتير محمد (92 عاما) تسليم السلطة لابراهيم في غضون سنتين.

واعلنت الخارجية الاميركية ان بومبيو سيتحدث عن “قيمنا الديموقراطية المشتركة”، وسيجري الخميس والجمعة محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الماليزية في كوالالمبور تتناول المصالح الامنية والاقتصادية.

ويتوجه بعدها بومبيو الى سنغافورة للمشاركة في اجتماع اسيان الذي يعقد يومي الجمعة والسبت. واعلنت الخارجية الاميركية ان بومبيو “سيبحث التزامنا المشترك بنزع للسلاح النووي بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل في كوريا الشمالية، والمحافظة على النظام المبني على قواعد في بحر الصين الجنوبي ومكافحة الارهاب”.

ولم تتطرق الوزارة الى امكانية لقائه الزعيم الكوري الشمالي لمناقشة تنفيذ الالتزامات التي اطلقها ترامب وكيم جونغ اون في القمة التي عقداها في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

واضافت الخارجية الاميركية ان بومبيو سينهي جولته في جاكرتا حيث سيسعى الى “تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاميركية الاندونيسية حيث يتطلع البلدان للاحتفال في 2019 بمرور سبعين عاما على اقامة علاقات دبلوماسية بينهما”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية