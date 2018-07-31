قال وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، الاثنين، إن المؤسستين العسكرية والأمنية في البلاد جاهزتان للتصدي لكل ما يشكل خطرا على أمن البلاد.

وقال الزبيدي للصحفيين، على هامش الاحتفال بـ”يوم العلم”: “مجهوداتنا دائمة، وأصبحنا في يقظة دائمة وجاهزية تامة فيما يخص أمن البلاد”.

وذكر الزبيدي أنه شارك، الاثنين، إلى جانب وزير الداخلية، هشام الفوراتي، في أول اجتماع أمني دوري تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دون أن يكشف عن أي تفاصيل حول ما تم نقاشه خلاله.

وأضاف الوزير بأن التهديدات الأمنية على تونس “موجودة ومتواصلة ووجودنا هو للتصدي لكل ما يهدد أمن البلاد”.

وفي 8 تموز/يوليو الجاري، أودى هجوم إرهابي تبنته مجموعة تابعة لتنظيم “القاعدة”، بحياة 6 من عناصر الحرس الوطني التونسي بمحافظة جندوبة شمال غرب البلاد.

وجاء هذا الهجوم وهو الأكبر في البلاد بعد حادث مماثل وقع في 7 آذار/مارس 2016، بمدينة بن قردان على الحدود الجنوبية مع ليبيا، وأسفر، آنذاك، عن مقتل 12 من عناصر الأمن والجيش.

وشهدت تونس منذ 2013، تصاعدا للهجمات الإرهابية، التي قتلت عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

المصدر: وكالات