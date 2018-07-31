أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن أنقرة لا تقبل لغة التهديدات من قبل الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للمجلس، الاثنين، أن “استخدام الولايات المتحدة لغة التهديدات تجاه تركيا يمثل تعبيرا عن عدم الاحترام، وهذا أمر غير مقبول تماما”.

وحذرت تركيا من أن الموقف الأمريكي من المشاريع في مجال الصناعات الدفاعية سيضر بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة تدهورت في الفترة الأخيرة بسبب محاكمة القس الأمريكي أندرو برونسون المتهم بالتجسس في تركيا، واحتجازه في السجن لمدة 21 شهرا قبل استبدال الحبس بالإقامة الجبرية.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا في حال عدم إطلاق سراح القس الأمريكي فورا. كما أعد الكونغرس مشروع قانون يمنع تسليم تركيا مقاتلات “أف 35” الأمريكية في حال شراء أنقرة أنظمة “أس 400” الروسية للدفاع الجوي.

المصدر: وكالات