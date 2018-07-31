حررت وحدات الجيش السوري بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوب البلاد، بعد عملية عسكرية قضت خلالها على آخر تجمعات لـ”داعش” هناك.

ودخلت قوات الجيش الشجرة، المعقل الرئيس للتنظيم في حوض اليرموك، من محورين، الأول من جهة قرية عابدين شمال غرب البلدة والآخر من جهة تل غيتار وعين غزالة إلى الشرق والشمال الشرقي منها.

واعتمدت الوحدات العسكرية تكتيكا خاصا أفقد المسلحين “القدرة على المناورة وحطمت جميع خطوط الصد وتعاملت بشكل مناسب مع المفخخات والإرهابيين الانتحاريين الذين حاولوا استهداف وحدات الاقتحام لوقف تقدمها”، مشيرة إلى أن التنظيم تكبد خسائر كبيرة بالآليات والعتاد والأفراد، لتنتهي الاشتباكات العنيفة بتحرير الشجرة.

إلى ذلك حققت وحدات الجيش تقدما كبيرا في قرية عابدين إلى الغرب من بلدة الشجرة.

المصدر: سانا