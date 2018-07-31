ذكرت وسائل إعلام تركية أن رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، يعتزم إجراء تغييرات كبيرة في التشكيلة الداخلية لـ”حزب العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا.

وأوضحت جريدة “الزمان” التركية، في تقرير نشرته الاثنين، أنه من المتوقع أن يعلن أردوغان، الذي يتزعم “حزب العدالة والتنمية”، خلال اجتماعه العام الذي من المقرر أن يعقد في 18 آب/أغسطس المقبل.

ونقلت الصحيفة أن تسريبات من مصادر مطلعة تشير إلى أن أردوغان قد يقدم على إجراء تغيير في لجنة الإدارة المركزية للحزب المكونة من 50 عضوا، وقد يشمل هذا الإجراء نحو نصف هذا العدد، ما يعتبر أكبر تعديل داخلي لـ”العدالة والتنمية” خلال السنوات الأخيرة.

وأسفرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي أجريت في تركيا بصورة مبكرة يوم 24 حزيران/يونيو الماضي عن حصول أردوغان على 52.6 بالمئة من الأصوات، بينما حصل “العدالة والتنمية” على دعم 42.6 بالمئة من الناخبين فقط بفارق يبلغ 10 بالمئة بين نتائج الرئيس وحزبه، ما يشير، حسب متابعين، إلى تراجع في قاعدة الحزب الحاكم الشعبية.

وعلق أردوغان على هذه النتيجة في خطابه الجماهيري عقب إعلان النتائج، قائلا “قد استوعبنا الرسالة التي بعثها المواطنون إلينا من خلال الصناديق الانتخابية، وتأكدوا أننا سنكمل ما ينقصنا، ثم سنقف أمامكم مرة أخرى كما عهدتمونا”.

وعقد “حزب العدالة والتنمية” منذ العام 2012 اجتماعين عامين فقط أجرى خلالهما تعديلات على أعضاء لجنة الإدارة المركزية، ولكن على الرغم من ذلك احتفظ بعض الأعضاء بمناصبهم حتى اليوم.

المصدر: وكالات