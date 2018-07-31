أعلن قائد المركز الروسي لمصالحة في حميميم بسوريا اللواء أليكسي تسيغانكوف الإثنين أن “المسلحين وجهوا طائرة دون طيار نحو قاعدة حميميم الجوية في سوريا وقد تم تدميرها”، ولفت الى ان “القاعدة الجوية تعمل بشكل طبيعي”.

وقال تسيغانكوف في حديث له “في الساعات المظلمة من يوم 29 تموز/يوليو التقطت أجهزة مراقبة الأجواء في قاعدة حميميم الروسية طائرة دون طيار أطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة غير القانونية”، وتابع “تم تدمير الهدف الجوي على مسافة آمنة من القاعدة الجوية بأسلحة المناوبة المضادة للطيران”، وأكد “عدم وقوع إصابات أو خسائر مادية”.

المصدر: سبوتنيك