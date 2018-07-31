نوهت حكومة مالي الاثنين على حسن سير الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

وقالت الحكومة في بيان لها “تمت العملية على نحو سلس ونحن مدينون للنضج السياسي للشعب مالي والحس الوطني العالي للمرشحين والأحزاب”.

وأكدت الحكوم “أنها ستستمر في تسيير العملية الانتخابية بشمولية وشفافية”، وأثنت على “جهود المراقبين الوطنيين والدوليين وعلى التزامهم بسير بالانتخابات بطريقة سلسة”.

وأشارت الحكومة الى ان “التصويت لم يتم في 716 مركز اقتراع لأسباب مختلفة وهو ما يشكل نسبة 3.11٪ من مجموع مكاتب التصويت”، وتابعت ان “96،89٪ من مكاتب التصويت تمت فيها عملية الاقتراع بشكل جيد وفي ظروف مرضية”.

وهنأت الحكومة “كافة المسؤولين المدنيين وقوات الدفاع والأمن المالي والحركات الموقعة اتفاق للسلام والمصالحة على مهنيتهم مما يتيح إجراء التصويت في هدوء والصفاء”.

ودعت الحكومة “جميع الفاعلين السياسيين والمواطنين إلى الحفاظ على الهدوء حرصا على السلم والمصلحة الوطنية”، وقالت “يمكن لبلدنا ولديمقراطيتنا الشابة أن ترتقي إلى مستوى التحدي وتخرج أقوى وأقوى من أي وقت مضى”.

المصدر: سبوتنيك