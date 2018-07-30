وقعت اريتريا والصومال الاثنين في اسمرة اتفاقا لاقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بعد علاقات متوترة استمرت اكثر من عشر سنوات، ما يفتح صفحة جديدة من التقارب بين دول منطقة القرن الافريقي.

وتم توقيع الاتفاق خلال زيارة محمد عبد الله محمد اول رئيس صومالي يتوجه الى اسمرة منذ استقلال اريتريا في 1993.

ويندرج الاتفاق في اطار تغيرات ايجابية تشهدها منطقة القرن الافريقي بعد ان سجل في الاسابيع الاخيرة تقارب مفاجئ بين اريتريا واثيوبيا.

وينص الاتفاق بعنوان “بيان حول العلاقات الاخوية” على ان “البلدين سيقيمان علاقات دبلوماسية وسيتبادلان السفراء”، وقد وقعه الرئيس الاريتري اسايس افورقي ونظيره الصومالي محمد عبد الله محمد.

وتأتي الزيارة التي بدأها قبل ثلاثة أيام الرئيس الصومالي بعد تقارب بين اريتريا واثيوبيا تجلى في توقيع اعلان مشترك في التاسع من تموز/يوليو انهى نحو عقدين من حال الحرب بين البلدين منذ نزاعهما الاخير بين 1998 و2000.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية