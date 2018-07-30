عرض رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مع الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي خلال استقباله له الاثنين في قصر بعبدا، العلاقات اللبنانية- الفرنسية والمواضيع التي تهم البلدين.

واكد ساركوزي الموجود في بيروت في زيارة خاصة “تعلقه بلبنان وثقته بقدرة اللبنانيين على تجاوز الظروف الصعبة التي مروا بها”، كما اشاد ب”حكمة الرئيس عون وبدوره في قيادة لبنان الى شاطىء الامان”.

من جهته، رحب الرئيس عون بالرئيس ساركوزي مركزا على “اهمية ما يجمع بين لبنان وفرنسا من علاقات تاريخية”.

وخلال اللقاء، اجرى الرئيس عون مع ساركوزي جولة افق واسعة تناولت الاوضاع المحلية والاقليمية الراهنة وموقف لبنان منها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام