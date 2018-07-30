رفع العلم الوطني في بلدة المسيفرة بريف درعا واحتفالات للاهالي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2018 - 17:21
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رفع العلم الوطني في بلدة المسيفرة بريف درعا واحتفالات للاهالي
منذ 38 mins
30 July، 2018
خبر وصورة
-
سورية
-
عربي وإقليمي
المصدر:
سانا
المسيفرة
ريف درعا
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