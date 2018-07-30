أبرز التطورات على الساحة السورية: 30_7_2018

درعا وريفها:

ـ واصل الجيش السوري عملياته في منطقة حوض اليرموك وبسط سيطرته على قرية عابدين بريف درعا الشمالي الغربي بعد مواجهات مع تنظيم داعش، كما بدأ الجيش السوري بالدخول إلى بلدة الشجرة من محورين اثنين الأول من جهة قرية عابدين شمال غرب البلدة، والآخر من جهة تل غيتار وعين غزالة شرق وشمال شرق البلدة.

من جانبه قال “المرصد السوري المعارض” إن الجيش السوري وبعد سيطرته على قرية عابدين، قلّص من مناطق سيطرة المجموعات المرتبطة بداعش إلى 4 قرى وبلدات فقط في منطقة حوض اليرموك.

كما أحصى “المرصد” مقتل 268 مسلَّحاً من داعش، إثر المعارك مع الجيش السوري، في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الشمالي الغربي، خلال الـ 11 يوماً الماضية.

ـ تمَّ رفع علم الجمهورية العربية السورية في بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، وسط تجمع شعبي في البلدة، دعماً للجيش السوري وانتصاراته المتتالية على الإرهاب.

دير الزور وريفها:

ـ عُثر على جثة شخص مقتول على أيدي مسلحين مجهولين، في قرية الرويشد الخاضعة لسيطرة “قسد” بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

ـ فتحت “قسد” طريقاً لعبور السيارات والأفراد من المناطق المتبقية تحت سيطرة داعش بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، باتجاه بادية بلدة الشعفة، في الريف ذاته.

الرقة وريفها:

ـ استولت “قسد” على 24 منزلاً في منطقة السكن الشبابي وسط مدينة الرقة ومنعت سكانها من الدخول إليها، بحجة وجودها ضمن “مربع أمني” يضم “مقار عسكرية وأمنية” وإعلامية تابعة لـ “قسد”.

ـ تمَّ انتشال 4 جثث من تحت أنقاض أحد المباني في حارة البدو بمدينة الرقة، تعود لأشخاصٍ قضوا بقصف طائرات “التحالف الدولي” أثناء سيطرة داعش على المدينة.

حلب وريفها:

ـ استشهد مدنيان اثنان وأُصيب 6 آخرون جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين على حي الحمدانية في مدينة حلب، مصدرهما المجموعات المسلحة.

ـ أنشأت قوات “التحالف الدولي” نقطة مراقبة لها قرب قرية الصيادة غرب مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ اعتقل مسلحو “الجيش الحر” المدعوم تركياً، صيدلانياً في حي المحمودية بمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، دون معرفة الأسباب.

المصدر: الاعلام الحربي