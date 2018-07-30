تابعت وحدات من الجيش السوري عملياتها على ما تبقى من فلول إرهابيي داعش بريف درعا الجنوبي الغربي وتقدمت في قرية عابدين إلى الغرب من بلدة الشجرة المعقل الرئيس للتنظيم التكفيري في منطقة حوض اليرموك.

وافادت وكالة سانا أن اشتباكات عنيفة تخوضها مجموعات الاقتحام بعد تمهيد ناري مناسب في شوارع ومداخل قرية عابدين بالتوازي مع اشتباكات متواصلة مع إرهابيي التنظيم في محيط بلدة الشجرة حيث بدأ دخولها من محورين، اضافة الى رمايات مدفعية على نقاط انتشار وتحصن الإرهابيين في المنطقة المحيطة لقطع خطوط الإمداد عن الإرهابيين من قرى كويا ومعرية وبيت اره آخر معاقلهم في درعا.

المصدر: قناة المنار