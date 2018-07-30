أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده في مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانه نتائج الدورة الأولى للامتحانات الرسمية لشهادات البروفيه والبكالوريا التمهيدية والبكالوريا الفنية، في حضور اللجنة العليا للامتحانات المهنية ورؤساء المصالح ورئيس مصلحة الإمتحانات جوزف يونس والمستشارين جورج قالوش وألبير شمعون.

وقال حماده: بلغ عدد المرشحين المشاركين في امتحانات البروفيه 5488 مشاركا نجح منهم 4626 طالبا. وقد بلغت نسبة النجاح في البروفيه الفنية 84.29 % .

أما المرشحون المشاركون في إمتحانات البكالوريا الفنية التأهيلية B T 1 فقد بلغوا 4264 مشاركا نجح منهم 3235 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 75.87 %.

أما المرشحون المشاركون في شهادة البكالوريا الفنية B T 3 فقد بلغوا 13096 مشاركا، نجح منهم 9960 طالبا، وبلغت نسبة النجاح في البكالوريا الفنية 76.05 % .

وحيا في هذه المناسبة، المديرة العامة الجديدة سلام يونس وفريق عمل الإمتحانات الذين سهروا وبذلوا الجهود من أجل المحافظة على الهدوء والشفافية وعلى جودة الإمتحانات الفنية بشقيها العملي والخطي، مما يعكس أهمية هذا القطاع وضرورة وضع استراتيجية للنهوض به من المناهج إلى فتح الباب أمام استقطاب أساتذة جدد في الملاك، وصولا إلى التقييم والإمتحانات الرسمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام