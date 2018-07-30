دي ميستورا يؤكد أنه سيناقش إنشاء اللجنة الدستورية السورية خلال لقاء سوتشي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2018 - 12:46
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دي ميستورا يؤكد أنه سيناقش إنشاء اللجنة الدستورية السورية خلال لقاء سوتشي
منذ 18 mins
30 July، 2018
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