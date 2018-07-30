زادت أسعار النفط يوم الاثنين مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بعد خسائر على مدى أربعة أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تداعيات التوترات التجارية على الأسواق.

وبحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 74.42 دولار للبرميل بعد أن انخفضت في معظم جلسة التداول الآسيوية. وزاد خام برنت 1.7 بالمئة الأسبوع الماضي ليحقق أول مكسب في أربعة أسابيع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 69 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس 1.3 بالمئة يوم الجمعة.

ونما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات في الربع الثاني، لكن التوترات التجارية تظل محتدمة بين واشنطن وبكين على الرغم من انحسارها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها علقت شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، أحد أهم مسارات ناقلات النفط، بعد أن هاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفينتين في المضيق.

وأضافت شركات الطاقة الأمريكية ثلاث منصات حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في 27 يوليو تموز، حيث زادت شركات الحفر أنشطتها للمرة الأولى في الأسابيع الثلاثة الأخيرة وفقا لما أظهرته بيانات صادرة يوم الجمعة.

المصدر: رويترز