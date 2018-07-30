رأت جبهة العمل الاسلامي في بيان أن “صفعة القرن المجيدة الميمونة التي صفعت بها المناضلة عهد التميمي جنود الاحتلال الصهيوني الغاصب، انتصرت على صفعة القرن المشؤومة، وها هي المناضلة الفلسطينية الشابة عهد تعانق الحرية من جديد بعد ثمانية أشهر من الاعتقال التعسفي الجائر، وقد دخلت السجن بعمل بطولي رائع، وتخرج اليوم مرفوعة الرأس والجبين، وتتعهد من جديد بالاستمرار في المقاومة حتى زوال الكيان الصهيوني الغاصب”.

وأشارت الجبهة إلى “أن عهد ووالدتها ناريمان التي خرجت معها من سجون الاحتلال، هما أمثولة وقدوة حسنة ومستمرة في جهاد ومقاومة وصمود الشعب الفلسطيني الصامد البطل، وفي مجابهته ومقارعته للاحتلال الغاشم بكافة الأساليب المتاحة، فالشعب الفلسطيني البطل يمتلك من القدرات والمؤهلات والارادة الصلبة والايمان، ما يؤهله على مقاومة المحتلين الغاصبين مهما طال الزمن، وقد أثبت الشعب الفلسطيني الأبي من خلال عهد التميمي ووالدتها، ومن خلال كافة الأسرى الأبطال وجهاد المجاهدين والمقاومين الأشاوس ودماء الشهداء الزكية التي تروي أرض فلسطين الحبيبة يوميا”.

وأكدت الجبهة في بيانها “أن شعب فلسطين، شعب حي لا يرضى بالذل والهوان والاحتلال، وسيبقى هذا الشعب على العهد، مجاهدا ومقاوما، حتى تحرير أرض الاسراء والمعراج من رجس المحتلين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام