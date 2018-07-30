أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي، نوري المالكي، اليوم الأحد، أن مشروع الكتلة الأكبر “يشق طريقه بوضوح وقوة”، فيما دعا إلى العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تهم مواطني العراق. وأوضح مكتب المالكي في بيان أن “رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل، اليوم، وفدا سياسيا من الأنبار يضم النواب الفائزين عن المحافظة برئاسة محمد الحلبوسي”، مبينا أنه “جرى خلال اللقاء تدارس مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، فضلا عن مناقشة مرحلة ما بعد عملية العد والفرز اليدوي ومصادقة نتائج الانتخابات”.

وأضاف البيان أن “المالكي أكد على وحدة الكلمة والصف وحمل هموم أبناء الشعب العراقي والتعبير عنها بصدق وجدية”. كما نقل مكتب المالكي قوله إن “مشروع الكتلة الأكبر يشق طريقه بوضوح وقوة وجميع من يؤمن بتشكيل تحالف الأغلبية مدعوون للمشاركة”، داعيا إلى “العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تهم المواطنين جميعا كعودة النازحين والمهجرين وإعمار المدن وحل مشكلة البطالة ورفع مستوى الخدمات وإنجاز برنامج حكومي عبر مشروع أغلبية سياسية وطنية وحكومة قوية تعالج الأزمات والعقبات وتحقق الإنجازات للشعب”.

من جانبه، أبدى الوفد ترحيبه بـ”الخطوات الرامية لتشكيل الكتلة الأكبر، واستعداده ليكون جزءا أساسيا منه لتسهيل عملية تشكيل الحكومة بأسرع وقت”.

وجرت في العراق في شهر مايو الماضي انتخابات برلمانية فازت فيها كتلة “سائرون” بزعامة رجل الدين الشيعي البارز، مقتدى الصدر، التي حصلت على 54 مقعدا، فيما كان المركز الثاني من نصيب تحالف “الفتح” الذي يضم “الحشد الشعبي” بزعامة هادي العامري والذي حصد 47 مقعدا، وليحتل المركز الثالث ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، فيما شاركت كتلة المالكي المرتبة الـ4 ب25 مقعدا مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني”. وحتى هذه اللحظة لم تتمكن القوى السياسية العراقية من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: موقع روسيا اليوم