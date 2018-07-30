التلفزيون السوري: الجيش يستهدف آليات لإرهابيي داعش شرق الرضيمة الشرقية في السويداء ويحقق إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2018 - 01:35
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المناضلة المحررة عهد التميمي: أتمنى مواصلة الحملات التضامنية مع الأسرى وسأكون مع المدافعين عن قضيتهم
عهد التميمي: القدس ستبقى عاصمة فلسطين وقانون القومية هو قانون عنصري ويجب ملاحقة الاحتلال لارتكابه جرائم حرب
الخارجية اللبنانية: عهد التميمي أثبتت أن لا عمراً ولا جنساً لمقاومة الاحتلال والوقوف بوجه الظلم والغطرسة
اعتصام شعبي حاشد احتجاجاً على التقنين القاسي للتيار الكهربائي في مدينة النبطية ومنطقتها والذي يصل إلى 18 ساعة في اليوم
التلفزيون السوري: الجيش السوري يصل إلى الأجزاء الشمالية من بلدة الشجرة في ريف درعا ويلاحق فلول تنظيم داعش الإرهابي
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً بالستياً قصير المدى على تجمعات مرتزقة العدوان في الجريبات بمحافظة البيضاء
مكتب الأمم المتحدة في اليمن: الضربات الجوية في الحديدة في اليمن تضع المدنيين الأبرياء في حالة الخطر الشديد
الأمم المتحدة: 8.4 مليون يمني لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم الغذائية التالية
وزارة النقل المصرية تقيل رئيس هيئة السكك الحديدية بعد سلسلة من حوادث القطارات وقع آخرها بين القاهرة وأسوان
شركات أميركية كبرى تمهد لزيادة أسعار المواد الاستهلاكية نتيجة الحرب التجارية التي بدأها الرئيس ترامب
الولايات المتحدة: مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بحادث إطلاق نار جديد في نيو أورلينز
الولايات المتحدة: مقتل 6 أشخاص في حرائق غابات تنتشر بسرعة في كاليفورنيا وإجلاء آلاف الأشخاص
وزارة الصحة اليونانية: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق شرقي العاصمة أثينا إلى 91 قتيلاً
ناشر نيويورك تايمز: قلت للرئيس ترامب مباشرة إن كلامه ضد الإعلام هو عامل فرقة ويزداد خطورة
الرئيس التركي: فرض واشنطن عقوبات على تركيا في قضية القس الأميركي المحتجز لن يجبرها على "التراجع"
صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: قطر لجأت إلى "دعاية مضللة" في حملتها للفوز باستضافة مونديال 2022
الرئيس بوتين: روسيا ستعزز أسطولها البحري بـ 26 قطعة بحرية جديدة في العام الحالي بينها 4 مجهزة بصواريخ كاليبر
وزير الخارجية الفرنسي يجري مشاورات في العاصمة الكوبية هافانا خلال زيارة تهدف إلى "تعزيز العلاقات" بين البلدين
أجهزة الإنقاذ الإسبانية تعلن إنقاذ 211 مهاجراً كانوا على متن 21 زورقاً في البحر المتوسط قبالة مضيق جبل طارق
مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات جراء زلزال بلغت قوته 6.4 درجات ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية
مالي: انتخابات رئاسية يتوقع أن يتحدد بموجبها مصير اتفاق السلام الموقع عام 2015
التلفزيون السوري: الجيش يستهدف آليات لإرهابيي داعش شرق الرضيمة الشرقية في السويداء ويحقق إصابات مباشرة
منذ 2 ساعة
29 July، 2018
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