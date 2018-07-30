دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زعماء دول “بريكس” إلى أن يسمحوا بانضمام أنقرة إلى هذه المجموعة، حسبما أفادت صحيفة “حرييت” التركية، اليوم الأحد. وبحسب الصحيفة فقد قال أردوغان للصحفيين، الجمعة الماضي، في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، حيث حضر أعمال قمة “بريكس” قبل أيام: “لقد قلت: إذا أخذتمونا ستسمى المجموعة بريكست بدلا من بريكس”.

وكانت مجموعة “بريكس” المكونة من خمس دول (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) قد دعت تركيا إلى حضور قمتها العاشرة التي استضافتها كبرى مدن جنوب إفريقيا. وقال أردوغان الذي رافقه في زيارته إلى جوهانسبرغ عدد من وزراء حكومته ومسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن أعضاء المجموعة قبلوا اقتراحه بدفء كبير. وتابع: “وخاصة الصين تقول إنها تدعم التوسعة. رأيت أنهم ينظرون في ضم دول أخرى إلى مجموعتهم. إنهم لا يعارضون ذلك”.

وأضاف: “نحن شركاء مع هذه الدول الخمس ضمن مجموعة العشرين الكبار. أتمنى أن تتخذ خطوات لا بد منها لقبول عضويتنا كي نحتل مكاننا في بريكس”. وفي إشارة إلى آفاق الشراكة مع دول المجموعة في مجال الاقتصاد والاستثمارات والمشاريع التنموية، قال أردوغان: “أعتقد أنه سيكون من الخطأ أن نقف بعيدين عن هكذا تجمعات”.

المصدر: موقع روسيا اليوم