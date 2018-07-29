فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الأحد في 29-7-2018.

درعا وريفها:

ـ واصل الجيش السوري عملياته في منطقة حوض اليرموك وحقق تقدماً ملحوظاً باتجاه بلدة الشجرة بريف درعا الشمالي الغربي، وسط قصف مدفعي وصاروخي استهدف مواقع وتحركات تنظيم داعش في البلدة.

وخلال تقدم الجيش في البلدة ومحيطها عُثرَ على عبوات ناسفة وصاروخ تاو أمريكي ومعدات من مخلفات ما يسمى “الخوذ البيضاء” وأغذية “إسرائيلية” الصنع لإرهابيي داعش.

ـ استمرت عودة العائلات المهجرة إلى منازلها في قرى وبلدات سحم الجولان وجلين وحيط بريف درعا الشمالي الغربي بعد تحريرها من الإرهاب.

دير الزور وريفها:

ـ عُثر على جثة شخص قُتل على أيدي مسلحين مجهولين، في قرية الشنان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلَّحون مجهولون بسيارة تابعة لـ “قسد” في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ شنّت “قسد” حملة اعتقالات طالت عدداً من المسلحين السابقين في داعش، بقرية الحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

فيما خرجت تظاهرة مناهضة لـ “قسد” في قرية البحرة بالريف ذاته، بسبب سوء الأوضاع في القرية.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الأشخاص في منطقة جبل عبد العزيز بريف الحسكة الغربي، بتهمة التواصل مع فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً.

ـ شنّت “قسد” حملة اعتقالات طالت عدداً من الأشخاص في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري” في صفوفها.

حلب وريفها:

ـ قُتل وأُصيب عدد من المسلحين جراء وقوع اشتباكاتٍ بين أهالي الغوطة الشرقية القاطنين في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي من جهة وفصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً من جهةٍ ثانية، بسبب محاولة الأخيرة إخراج الأهالي من المنازل التي يقطنون بها في المدينة.

وفي سياق آخر اعتقل مسلحو “جيش الاسلام” عدداً من أهالي الغوطة الشرقية القاطنين في مدينة عفرين، بتهمة التعامل مع “جبهة النصرة” سابقاً.

ـ قُتل أحد مسلَّحي “قسد” واُصيب اثنان آخران إثر انفجار لغمٍ بهم زرعه مجهولون، في قرية “القرط” غرب مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

بينما عُثر على جثة أحد مسلحي “قسد” مقتولاً على أيدي مسلحين مجهولين داخل مدينة منبج.

ـ قُتلَ شخصان إثر انفجار لغم بهما، من مخلفات “الوحدات الكردية” في بلدة جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة جنوب مدينة أعزاز الواقعة تحت سيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً بريف حلب الشمالي.

ـ تابع الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه، خلال الأيام الماضية سياسة حرق الأراضي الحراجية والغابات في عدة مناطق تابعة لمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، بحجة البحث عن خلايا تابعة لـ “الوحدات الكردية”، ومنع المدنيين والأهالي من الاقتراب وإخماد الحرائق.

فيما قال أهالي تلك المناطق إن الجيش التركي يتبع سياسة “الأرض المحروقة” انتقاماً من الأهالي والدليل على ذلك أن النيران تبدأ من الأماكن القريبة من مقرات الجيش التركي.

إدلب وريفها:

ـ قُتلَ أحد مسؤولي “محكمة” مدينة معرة النعمان التابعة للمجموعات المسلَّحة في ريف إدلب الجنوبي، الملازم المنشق “حسين الجمال” الملقب “أبو زيد” مع أحد المسؤولين العسكريين المدعو “أسامة الجقمرة” ومسلَّح آخر مرافق لهما، إثر إطلاق النار عليهم من قبل مسلَّحين مجهولين عند أطراف مدينة معرة النعمان.

ـ قام مسلحو “هيئة تحرير الشام” بالحفر والتنقيب عن الآثار في موقع قصر البنت الأثري بمحيط قرية الدانا شمال مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

ـ فككت المجموعات المسلَّحة عبوة ناسفة زرعها مسلَّحون مجهولون قُرب دوار السياسية في مدينة إدلب.

حماة وريفها:

ـ استشهد طفل إثر استهداف المجموعات المسلحة قرية بريديج في ريف حماة الشمالي الغربي.

المصدر: الاعلام الحربي