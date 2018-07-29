مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاحد 29-7-2018 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2018 - 20:08
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الاحتلال يعتقل رسامين إيطاليين قاما برسم لوحة جدارية عملاقة للمناضلة عهد التميمي على جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن استشهاد مقاومين من جناحها العسكري بانفجار في شرق جباليا شمال قطاع غزة
اعتصام شعبي حاشد احتجاجاً على التقنين القاسي للتيار الكهربائي في مدينة النبطية ومنطقتها والذي يصل إلى 18 ساعة في اليوم
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القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً بالستياً قصير المدى على تجمعات مرتزقة العدوان في الجريبات بمحافظة البيضاء
وزارة النقل المصرية تقيل رئيس هيئة السكك الحديدية بعد سلسلة من حوادث القطارات وقع آخرها بين القاهرة وأسوان
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الولايات المتحدة: مقتل 6 أشخاص في حرائق غابات تتنتشر بسرعة في كاليفورنيا وإجلاء آلاف الأشخاص
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ناشر نيويورك تايمز: قلت للرئيس ترامب مباشرة إن كلامه ضد الإعلام هو عامل فرقة ويزداد خطورة
الرئيس التركي: فرض واشنطن عقوبات على تركيا في قضية القس الأميركي المحتجز لن يجبرها على "التراجع"
صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: قطر لجأت إلى "دعاية مضللة" في حملتها للفوز باستضافة مونديال 2022
الرئيس بوتين: روسيا ستعزز أسطولها البحري بـ 26 قطعة بحرية جديدة في العام الحالي بينها 4 مجهزة بصواريخ كاليبر
وزير الخارجية الفرنسي يجري مشاورات في العاصمة الكوبية هافانا خلال زيارة تهدف إلى "تعزيز العلاقات" بين البلدين
مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات جراء زلزال بلغت قوته 6.4 درجات ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية
مالي: انتخابات رئاسية يتوقع أن يتحدد بموجبها مصير اتفاق السلام الموقع عام 2015
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاحد 29-7-2018
منذ 10 mins
29 July، 2018
تقارير مصورة
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاحد 29-7-2018.
المصدر:
قناة المنار
مقدمة نشرة اخبار المنار
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