ضربت عاصفة استوائية قوية الاحد وسط اليابان مصحوبة بامطار غزيرة بعد اقل من شهر على فيضانات كارثية ضربت البلاد، بحسب ما اكدت مصادر محلية.

وقالت المصادر “ضرب الاعصار جونغداري المصحوب برياح وصلت قوتها الى 180 كلم في الساعة الاراضي اليابانية عند قرابة الساعة 01.00 صباحا الاحد (السبت 16.00 بتوقيت غرينتش)”.

من جهته، قال المسؤول عن اجهزة ادارة الازمات في اوكاياما غرب اليابان كوجي كونيتومي “بقينا في حال تأهب باستمرار منذ الفيضانات الكارثية مطلع الشهر”، وتابع “لحسن الحظ في هذه المرحلة ليس هناك فيضانات جديدة”.

ولفتت المصادر الى انه “بعد هطول امطار غزيرة على شرق اليابان كانت العاصفة تتجه بعد ظهر الاحد غربا”.

ودعت السلطات عشرات آلاف الاشخاص الى مغادرة مناطقهم قبل ان تزداد الامطار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية