قتل احد عشر جنديا نيجيريا وثلاثة مدنيين في اعتداء لجماعة “بوكو حرام” الارهابية استهدف موقعا عسكريا في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفادت مصادر محلية الاحد.

وقالت المصادر “شن مسلحون وصلوا في شاحنات وعلى دراجات نارية هجوما بالمتفجرات على موقع عسكري في قرية بوناري قرب ثكنة في ولاية بورنو”.

وأضافت المصادر ان “ثلاثة مدنيين بينهم امرأة وطفل كانوا في مكان مجاور قتلوا خلال تبادل النيران”، ولفتت الى انه “تم اجلاء سكان المنطقة السبت خشية هجمات جديدة”، وأشار الى “مقتل احد عشر جنديا”.

وذكرت المصادر ان “الارهابيين استولوا على أربع آليات عسكرية بينها مدرعة وشاحنة محملة بالاسلحة”، وأوضحت انه “تم صد الهجوم بعد وصول تعزيزات عسكرية من مونغونو المجاورة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية