دشن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جبران باسيل ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سد وبحيرة اليمونة، في حضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري الشيخ حسن المصري، وزيري الطاقة والمياه والصناعة في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل وحسين الحاج حسن، وحشد من نواب المنطقة وفعاليات سياسية واجتماعية وبلدية ومخاتير.

وتحدث بالمناسي الوزير الحاج حسن حيث قال “نحن في بعلبك الهرمل امام تراجع في المتساقطات ودخول لبنان منذ فترة طويلة في مرحلة التصحر بكل ما يعني التصحر علميا وبيئيا ومناخيا”، وتابع “يجب أن نسعى لمعالجة مسائل عديدة كالامداد بالمياه بانجاز سد العاصي وانجاز ما امكن من سدود في راس بعلبك والفاكهة ووادي جريبان ماسا وسواها”، ولفت الى انها “سدود لا تكلف كثيرا وتؤمن موارد مائية”.

من جهته، قال الوزير باسيل “لا يوجد نقاش بأن سد العاصي له الأولوية الوطنية الكبرى والأولى على مساحة الوطن لأنه سد على نهر مياهه عابرة للحدود وتقتضي المصلحة الوطنية بغض النظر عن حسن الجيرة والعلاقات أن ننجز بناؤه، وهذا السد توقفت أعماله سنة 2006 ونحن سنة 2012 أنهينا كل ما يتعلق بإعادة إطلاقه”، واضاف “رفعنا الأمر إلى الحكومة وست سنوات مضت والمشروع جاهز لإطلاق العمل فيه ولكنه بحاجة لقرار الحكومة في الوقت الذي كان ينبغي أن نكون نبحث في المرحلة الثانية من المشروع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام