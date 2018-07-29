نصح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي باتخاذ موقف أكثر تشددا في المفاوضات مع بروكسل حول بريكست حتى لا يتم الإيقاع بها.

وقال سالفيني في حديث له الاحد “بحسب تجربتي في البرلمان الأوروبي إما أن تفرضوا انفسكم أو يوقعون بكم”، وشدد على أنه “في بعض الأمور ليس من الضروري إبداء ليونة”.

وأضاف سالفيني “ليس هناك موضوعية ولا حسن نية من الجانب الأوروبي”، واعتبر أن “بروكسل تسعى إلى معاقبة البريطانيين”.

وتابع سالفيني “آمل أن تنتهي المفاوضات بشكل جيد حتى تكون المملكة المتحدة نموذجا للذين يخرجون من الاتحاد الأوروبي”، وتابع “أذكر الاستفتاء كمثال للمشاركة والحرية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية