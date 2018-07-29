أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان “روسيا ستعزز اسطولها البحري الحربي هذا العام بـ26 قطعة بحرية جديدة، بينها اربع مجهزة بصواريخ عابرة من طراز كاليبر”.

وقال بوتين في حديث له الاحد خلال زيارة لسان بطرسبورغ(شمال غرب) بمناسبة يوم البحرية “ستحصل البحرية الروسية العام 2018 على 26 سفينة حربية جديدة بينها اربع مجهزة بصواريخ كاليبر”.

وذكر بوتين ان “البحرية حصلت هذا العام على اربع سفن سطح وزورق ضد اعمال التخريب وثلاث سفن امداد”، وتابع “سنواصل اتخاذ تدابير بهدف تعزيز وتطوير بحريتنا وتحسين عتادها”.

وحضر بوتين صباح الاحد عرضا كبيرا لقطع بحرية عسكرية في نهر نيفا في سان بطرسبورغ شاركت فيه 39 سفينة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية