نفذ الصليب الأحمر اللبناني- مركز حلبا(في عكار شمال لبنان) مناورة تدريبية على التعامل مع حادث سير كبير، بالاشتراك مع الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي، على اوتوستراد حلبا- القبيات في محلة الكويخات.

وشملت المناورة اتخاذ تدابير عملانية على الأرض ومحاكاة لحادث سير كبير وكيفية قص السيارة لانقاذ الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات للمعالجة، كما شملت المناورة تطبيق عمل تنسيقي متكامل بين الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر.

وشارك في هذه المناورة أكثر من 70 عنصرا من بينهم 45 مسعفا من الصليب الأحمر، و9 سيارات اسعاف من مركز حلبا ومن المراكز المجاورة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام