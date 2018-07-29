قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة عهد التميمي إنها تتمنى أن تتواصل الحملات دعما لبقية الأسرى في سجون العدو الاسرائيلي. واكدت ان “القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية وعلى الاحتلال أن ينقلع”.

وأضافت التميمي في مؤتمر صحافي عقدته في بلدتها قرية النبي صالح بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة أن “صوتنا وصل للعالم ويجب مواصلة الحملات لدعم الأسرى”، وتابعت “أنا أحمل رسالة وتحية للخان الأحمر(القرية الفلسطينية المهددة بالتهجير)”.

وأعلنت التميمي أنها “نجحت في استكمال دراستها الثانوية في السجن وأنها دخلت في دورة قانون دولي خلال فترة الاعتقال”.

ورفضت التميمي الإجابة على أسئلة الصحافيين من وسائل الإعلام التابعة للعدو الإسرائيلي، وقالت “إنها قررت أن تلتحق بكلية القانون لجعل الاحتلال مسؤولا عن جرائمه”.

وأشارت التميمي إلى أن “السجن حرمها حريتها، إذ حرمها النظر إلى السماء ورؤية أخوتها والجلوس مع قريناتها والدراسة بشكل طبيعي”، وأضافت “فرحتي منقوصة لأن أخواتي الأسيرات لا يزلن في سجون إسرائيل”.

المصدر: فلسطين اليوم