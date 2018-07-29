اعلنت وزارة النقل المصرية “اقالة رئيس هيئة السكك الحديدية في مصر بعد سلسلة من حوادث القطارات كان آخرها خروج عربات قطار في رحلة بين القاهرة واسوان عن سكته مساء السبت ما ادى الى اصابة عدد من الركاب وتأخر في رحلات قطارات”.

وقالت الوزارة في بيان لها الاحد إن “هشام عرفات وزير النقل قرر تكليف اشرف محمد رسلان باعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدلا من سيد سالم”، ولم يوضح البيان سبب اعفاء رئيس الهيئة من منصبه.

وصدر البيان عقب خروج قاطرة وعدد من عربات القطار رقم 982 في رحلة بين القاهرة واسوان، عن سكته ليل السبت الاحد ما تسبب باصابة بعض الركاب وتأخر حركة قطارات الوجه القبلي، وهذه الحادثة ليست الاولى خلال الشهر الجاري.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية