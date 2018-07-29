التميمي: يجب ملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها في حق الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2018 - 16:55
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الفتاة الفلسطينية عهد التميمي تصل الى قريتها النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة حيث اقيم لها استقبال شعبي
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الجيش السوري يسيطر على عدد من البلدات والقرى في ريف درعا الشمالي الغربي ويقضي على عدد من الارهابيين
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التلفزيون السوري: استشهاد طفل جراء استهداف المسلحين قرية بريديج في ريف حماه الشمالي الغربي
التميمي: يجب ملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها في حق الفلسطينيين
منذ 36 mins
29 July، 2018
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