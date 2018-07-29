حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الولايات المتحدة من ان فرض عقوبات لن يجبر انقرة على “التراجع” بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بمعاقبة تركيا في حال لم تطلق سراح قس اميركي، وذلك في تصريحات نشرت الاحد.

وقال اردوغان في اول تصريحات له منذ توتر العلاقات في اعقاب تهديد ترامب الخميس باتخاذ تدابير ما لم يطلق سراح القس اندو برانسون “لا يمكنكم ان تجعلوا تركيا تتراجع من خلال فرض عقوبات”.

ونقلت عنه صحيفة حرييت قوله “على الولايات المتحدة ان لا تنسى انها يمكن ان تخسر شريكا قويا ومخلصا مثل تركيا ما لم تغير موقفها”.

وتوترت العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الاطلسي في اعقاب سجن القس برانسون، الذي كان يشرف على كنيسة بروتستانتية في مدينة ازمير المطلة على بحر ايجه.

وسجن لسنتين تقريبا بتهمة الارهاب، لكنه وضع قيد الاقامة الجبرية الاربعاء.

ورد ترامب الخميس على قرار المحكمة، مطالبا باطلاق سراحه فورا ومحذرا من ان الولايات المتحدة ستفرض “عقوبات شديدة على تركيا لاعتقالها الطويل” لبرانسون.

وكانت العلاقات قد توترت بين الدولتين على خلفية عدد من القضايا منها دعم واشنطن لفصيل كردي سوري تعتبره تركيا مجموعة ارهابية، وعدم قيامها بتسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا.

وتتهم انقرة غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل للاطاحة باردوغان، وهو ما ينفيه بشدة.

واوردت صحيفة واشنطن بوست الجمعة تقريرا حول صفقة بين انقرة وواشنطن للافراج عن تركية مسجونة في اسرائيل، مقابل اطلاق سراح برانسون.

وسجنت التركية ابرو اوزكان (27 عاما) لاكثر من شهر في اسرائيل بتهمة نقل مئات الدولارات لصالح منظمة “ارهابية”، لكنها عادت الى تركيا في 16 تموز/يوليو.

وقالت الصحيفة الاتفاق “ابرم شخصيا” من جانب ترامب، لكنه انهار عندما تقرر وضع برانسون قيد الاقامة الجبرية.

ورد اردوغان على تقرير الصحيفة مؤكدا ان تركيا “لم تجعل القس برانسون أبدا ورقة مقايضة”، غير انه قال ان انقرة طلبت مساعدة واشنطن في ضمان عودة اوزكان.

وأكد اردوغان في تصريحات للصحافيين خلال زيارة لجنوب افريقيا “لم نقل مقابل هذا سنعطيكم برانسون، لم تتم مناقشة اي شيئ كهذا”.

ويواجه برانسون حكما بالسجن يصل الى 35 عاما في حال ادانته بالقيام بانشطة لصالح مجموعتين تعتبرهما انقرة منظمتين ارهابيتين شبكة غولن وحزب العمال الكردستاني.

ويرفض برانسون التهم فيما يشدد المسؤولون الاميركيون على براءة القس.

وقال اردوغان في ايلول/سبتمبر ان تركيا يمكن ان تطلق سراح برانسون في حال قامت الولايات المتحدة بتسليم غولن وهو مقترح رفضته واشنطن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية