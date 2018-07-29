وجه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد “التحية والمباركة لأيقونة فلسطين عهد التميمي، بعد خروجها صباح اليوم ووالدتها من الأسر، بعدما قبعت لثمانية أشهر في سجون الاحتلال”.

وحيا “صمود الطفلة المناضلة التي تمثل كل أجيال الشعب الفلسطيني، وقد خرجت من الأسر أشد تصميماً على مواصلة النضال ومقاومة الاحتلال بالانتفاضة وبكل أشكال النضال حتى التحرير”.

وأكد أن “يوم التحرير سيأتي رغم أنف العنصرية الصهيونية، وبالرغم من اجرام ووحشية العدو، وبالرغم من الدعم الأميركي اللامحدود، وبالرغم من وقوف الدول الرجعية العربية الى جانب هذا الاحتلال”.

وشدد النائب سعد على “أن الرهان هو على الشعب الفلسطيني المناضل الذي يصر على مواجهة الاحتلال بكل أشكال المقاومة والانتفاضة”.

وأكد أنه “بات من الملح على الفصائل الفلسطينية أن توحد جهودها تحت راية برنامج للتحرر الوطني، وبالاستناد الى الانتفاضة والمقاومة حتى انجاز التحرير وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى الوطن”.

واوضح النائب اسامة سعد اننا على ثقة بأن “الشعب الفلسطيني برجاله ونسائه وأطفاله وشيوخه من أمثال عهد التميمي سيهزم العدو وسينتصر على الاحتلال لا محالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام